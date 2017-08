Van Bronckhorst: Bijlow kon niets doen aan die tegengoal

Alsof hij al jaren in De Kuip speelt, zo stond Justin Bijlow de pers te woord na Feyenoord-FC Twente (2-1). De 19-jarige doelman maakte zijn debuut omdat Brad Jones niet fit genoeg was. Bovendien is Kenneth Vermeer lange tijd uitgeschakeld.

"Ik hoorde dat ik zou spelen toen ik vandaag bij Feyenoord aankwam. Jones zou nog een paar testjes doen en hij bleek niet fit genoeg. Ik was niet heel zenuwachtig", zegt Bijlow na afloop.