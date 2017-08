Britse ministers pleiten samen voor een 'zachte' brexit

Twee Britse ministers hebben in een gezamenlijk opinie-artikel in een Britse krant gepleit voor een overgangsperiode in plaats van een harde brexit. "Maar een achterdeurtje om weer in de Europese Unie te kunnen komen is het niet."

Dat de twee ministers samen met zo'n verklaring komen is opmerkelijk. Het Britse kabinet onder leiding van premier May heeft tot nog toe niet met één mond gesproken over hoe de brexit vorm moet krijgen. Binnen het kabinet zijn zowel voorstanders van een harde brexit waarbij in een keer alle oude afspraken vervallen en de nieuwe ingaan, en er zijn er die pleiten voor ruime overgangsperiodes.

Twee kampen herenigd

Minister Philip Hammond van Financiën was eerder tegen de brexit en is een voorstander van een overgangsperiode. Hij schreef het artikel in The Sunday Telegraph, samen met Liam Fox, de minister van Handel. Fox was juist een van de politici die campagne voerde vóór de brexit.

Toch lijkt ook het harde brexit-kamp nu om: een overgangsperiode is beter. "We vinden dat een afgebakende overgangsperiode goed is voor onze nationale belangen en dat het bedrijven meer zekerheid zal geven." Maar, waarschuwen de ministers ook, die periode kan niet oneindig zijn en het is geen manier om toch weer aan te sluiten bij de Europese Unie.

Datum

Wat betreft het vrije verkeer van personen is er al een datum vastgesteld: vanaf maart 2019 mogen mensen uit een EU-lidstaat niet meer zomaar wonen en werken in Groot-Brittannië. De brexit moet dan een feit zijn. Hammond pleitte er eerder al voor het vrije verkeer van persoon nog te verlengen tot 2022.

In juli was de eerste ronde van onderhandelingsgesprekken. De onderhandelaar namens de EU, Michel Barnier, zei na afloop dat hij meer duidelijkheid wil van Groot-Brittannië over hun standpunt.

De Britse regering kondigde vanavond ook aan binnenkort met meer standpunten naar buiten te treden. Zo moet er onder meer duidelijkheid komen over hoe Groot-Brittannië om wil gaan met de enige grens op het land: die tussen Noord-Ierland en Ierland. Er zijn nu geen faciliteiten voor controles aan de grens, omdat dat binnen de EU niet toegestaan was.

Eind deze maand volgt de tweede ronde gesprekken.