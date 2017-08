Visser moet kiezen van coach: horden of meerkamp

Bennema spreekt zich niet uit over welke keuze Visser moet maken. "In de finale van de horden kon je zien dat de tank niet helemaal vol meer was. Ik ga hier niet zeggen wat de keuze moet worden, meerkamp of horden, want het gaat er ook om wat Nadine in haar hoofd heeft."

Wel stuurt Bennema aan op een keuze vóór medio 2018. "Ze is nog een meerkampster. Ik denk dat we volgend jaar na de wedstrijd in Götzis de keuze moeten maken."