Kromowidjojo troeft met nationaal record Sjöström af

Ranomi Kromowidjojo wist weer eens een gevecht met Sarah Sjöström in haar voordeel te beslissen. De Groningse won bij wereldbekerwedstrijden in Eindhoven de 50 meter vlinderslag in een Nederlands record: met 24,54 zwom ze de 24,59 van Inge Dekker (september 2014) uit de boeken.

Sjöström tikte als tweede aan na 24,55. De Zweedse, die vorige maand bij de WK langebaan goud won op de 50 meter vrije slag, de 50 meter vlinderslag en de 100 meter vlinderslag, zwom vrijdag in Eindhoven een wereldrecord op de 100 meter vrije slag, waarop Kromowidjojo derde werd.

Vorige week zwom Sjöström in Moskou ook al wereldrecords op de 50 en 100 meter vrije slag. Dat eerste record raakte ze in Berlijn weer kwijt aan Kromowidjojo.