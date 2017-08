PSV begint met benauwde thuiszege op AZ

PSV heeft drie punten overgehouden aan de vooral voor rust attractieve thuiswedstrijd tegen AZ. In Eindhoven won de ploeg van Phillip Cocu met 3-2.

AZ kwam in de alleraardigste eerste helft op voorsprong. Doelman Jeroen Zoet had in de openingsfase nog knap een schot van Alireza Jahanbakhsh uit de kruising geranseld, maar op de inzet van Dabney Dos Santos was hij kansloos. De voor de vroeg geblesseerd uitgevallen Calvin Stengs ingevallen Dos Santos kon na een overstapje van Joris van Overeem vrij inschieten.

Stengs verdraaide zijn knie en moet vrezen voor een lange blessure.