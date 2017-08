Gepromoveerd VVV begint uitstekend met winst op Sparta

Toch kwam VVV op voorsprong. Clint Leemans haalde kort voor rust hard uit en zag Kortsmit knullig over de bal duiken. Drie minuten na rust schoot Tissoudali uit de draai de 2-0 binnen. Daarvoor raakten Lennart Thy en Vito van Crooy namens VVV al de kruising en de paal.

Sparta moest na die 2-0 echt komen, maar de ploeg van Alex Pastoor speelde een kansloos duel. Dat was helemaal het geval toen Jeffrey Chabot, die overkwam van RB Leipzig, als eerste speler in dit seizoen rood kreeg. In blessuretijd stiftte Van Crooy nog de 3-0 binnen.

'Vreselijke attitude'

"Pijnlijk, een dure nederlaag die we aan onszelf te wijten hebben", vond Sparta-trainer Alex Pastoor. "In de eerste helft hebben we prima gevoetbald en daar zouden we mee doorgaan in de tweede helft. Maar als je ziet hoe we na de rust spelen, of beter gezegd niet spelen... het was een vreselijke attitude."