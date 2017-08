Jensen klopt Teuns en wint derde rit in Noorwegen

August Jensen heeft de derde etappe in de Arctic Race of Norway gewonnen. De voor Coop uitkomende Noor troefde in de sprint bergop Dylan Teuns af. De Belg van BMC behield wel de leiderstrui.

In de 185 kilometer lange rit van Lyngseidet naar Tromsö waren er weliswaar tal van vluchtpogingen, maar kort voor de vijf kilometer lange slotklim met een gemiddelde stijging van 5 procent waren alle vluchters teruggehaald. Op die klim viel het peloton uiteen en zes man maakten zich in de slotfase los van de rest van het veld.

Jensen, die in de openingsrit achter Teuns nog tweede was geworden, bleef de Belg dit keer een banddikte voor. Michel Kreder van Aqua Blue Sport eindigde als vierde.