Vrijdagavond was de avond van atlete Dafne Schippers. Bij de WK in Londen pakte ze goud op de 200 meter, net als twee jaar geleden in Peking.

Zaterdagavond staat in het teken van de huldiging van de Utrechtse, die vanaf 19.40 uur live te zien is op de Facebookpagina van NOS Sport, www.facebook.com/NOSSport.