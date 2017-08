Witte protesten in VS tegen weghalen standbeeld verdediger slavernij

In de stad Charlottesville in Virginia is gisteravond geprotesteerd tegen het plan om een standbeeld van een generaal uit de Amerikaanse burgeroorlog weg te halen.

Honderden mensen liepen met fakkels over het universiteitsterrein in Charlottesville en riepen leuzen als "witte levens doen ertoe" (white lives matter), "één volk, één natie", "maak een eind aan immigratie" en "Joden zullen ons niet vervangen".

Nieuwe demonstratie

Er waren ook confrontaties met tegendemonstranten. De politie was op de campus aanwezig maar het lukte niet om de groepen gescheiden te houden.

Burgemeester Signer van Charlottesville noemde de protesten vooraf al racistisch. Voor vanavond is er een nieuwe en grotere demonstratie aangekondigd.