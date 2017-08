Treinverkeer Moerdijkbrug nog steeds grotendeels plat

Het treinverkeer over de Moerdijkbrug ligt nog steeds grotendeels plat. Eén van de belangrijkste spoorverbindingen in Nederland ligt er al drie weken uit doordat het spoor op de brug vervangen werd. Vanochtend om 05.00 zou het treinverkeer weer volledig worden hervat, maar dat is niet gelukt. Volgens ProRail zijn er problemen met de elektronica.

"We zijn als een razende roeland aan het werk om de storing te verhelpen," zegt Henk Wind van ProRail. Hij wijst erop dat de afgelopen drie weken een 'megaklus' is geklaard op de Moerdijkbrug over het Hollands Diep.

Op het traject zijn de afgelopen weken de spoorstaven en de spoorlassen vervangen. Om te voorkomen dat er snel weer problemen ontstaan op de lassen, is gebruikgemaakt van spoorstaven van 150 meter, veel langer dan normaal.

Vervelend

ProRail wil met de vervanging van het spoor nieuwe vertragingen op de Moerdijkbrug te voorkomen. De afgelopen jaren konden treinen geregeld niet of slechts langzaam over de brug op het traject tussen Rotterdam en Breda rijden doordat lassen tussen de spoorstaven waren gebroken. Het probleem speelde zowel bij reizigerstreinen als bij goederentreinen. Het spoor moest worden vervangen, wat in 2003 voor het laatst was gebeurd.

Maar de treinen kunnen er nu dus nog nauwelijks gebruik van maken: er rijden veel minder treinen omdat slechts een spoor beschikbaar is. Woordvoerder Henk Wind: "Dat is heel vervelend. We moeten nog kijken waar het probleem precies zit. Monteurs dachten vanochtend even dat ze het euvel gevonden hadden, maar dat bleek helaas niet het geval."

Bussen

Wind durft niet te zeggen hoe lang het nog duurt voordat de Moerdijkbrug weer helemaal beschikbaar is voor treinverkeer. De NS zet bussen in. Reizigers moeten rekening houden met langere reistijd, meldt RTV Rijnmond.