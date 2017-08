Goed nieuws: onze oranje trots en Alexander (8) weer gelukkig door hulphond

Goed nieuws voor een Australische vrouw: haar trouwring is in de woestijn teruggevonden. Op het politiebureau in Birdsville werd maandag een ring binnengebracht. Een wandelaar vond hem in het zand van de Simpsonwoestijn.

De politie plaatste een foto van het sieraad op Facebook en die werd duizenden keren gedeeld. De eigenaresse van de ring kreeg het bericht onder ogen en zag meteen dat het haar verloren ring was. Ze was haar trouwring in juni kwijtgeraakt tijdens een tocht door de Simpsonwoestijn.

De woestijn ligt in het verlaten westen van de deelstaat Queensland en meet 176.000 vierkante kilometer, meer dan twee keer groter dan de Benelux. "De kans dat je de lotto wint is waarschijnlijk groter", zei een politiewoordvoerder.