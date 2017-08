Sintnicolaas valt uit, Braun stijgt na het discuswerpen

De tienkamp op het WK atletiek gaat verder zonder Eelco Sintnicolaas. De atleet heeft na het discuswerpen moeten opgeven met een hamstringblessure. De andere Nederlander, Pieter Braun, gooide de discus tijdens zijn derde poging naar 42,59 meter, wat hem 717 punten opleverden. Braun staat op dit moment 15de.

De Nederlandse mannen waren de tweede dag van de meerkamp op de WK atletiek goed gestart. Na het zesde onderdeel stegen landgenoten Sintnicolaas en Braun allebei een aantal plekken in de tussenstand.

In de tweede serie van de 110 meter horden liep Braun naar een tijd van 14.67, wat goed was voor 890 punten. In de derde serie noteerde Sintnicolaas 14.22, dat hem 934 punten opleverde.

Discuswerpen

Sintnicolaas gooide tijdens zijn eerste poging 40,25 meter en behaalde daarmee 670 punten. Hij zakte hiermee naar de dertiende plaats, maar kort na het discuswerpen melde hij zich af voor de rest van de tienkamp.

Braun haalde 717 punten tijdens het discuswerpen. Hij staat op dit moment 16de, maar zal door het wegvallen van Sintnicolaas als 15de aan het polsstokhoogspringen beginnen.