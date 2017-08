'Onervaren' VVV wil stuntploeg eredivisie worden

Ook Steijn, die in 2014 na zijn ontslag bij ADO afscheid nam van de eredivisie, heeft zin in de competitiestart. "De ambiance is beter. Het is leuk om terug te zijn met een ploeg, waarvan ik heel benieuwd ben hoe zij zich gaan handhaven op het hoogste niveau."

Stunten

In de welbekende prognoses wordt VVV steevast in het rijtje van degradatiekandidaten genoemd. Logisch, vindt Steijn. "Vorig jaar zijn we met de tiende begroting kampioen geworden. Dat we nu in de eredivisie staan is al uniek. Maar we gaan een aantal wedstrijden absoluut stunten met deze ploeg. Daar ben ik van overtuigd."