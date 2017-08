PSV heeft snel gif, goals en vooral punten nodig

Van Hooijdonk vindt dat het PSV door het vertrek van de twee Mexicanen ontbeert aan 'gif'. "Wat er nu over is gebleven, dat zijn fantastische profs, maar wel allemaal ideale schoonzonen. Daar ga je het niet mee redden."

Ook De Ridder zet vraagtekens bij de huidige selectie van PSV. "Er is op twee fronten werk aan de winkel. Ten eerste moeten ze de spelers op elkaar afgestemd krijgen, want dat is duidelijk nog niet gelukt. Daarnaast moeten ze zich afvragen of deze selectie sterk genoeg is om de eredivisie te winnen. Ze zijn in Eindhoven vrijwel de hele as kwijtgeraakt."