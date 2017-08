WK dag 9: Visser in WK-finale en wat kunnen de meerkampers?

De finales van die 4x100 meter estafettes staan 's avonds op het programma, net als vijf andere finales, waaronder de 100 meter horden met Visser en de afsluitende 1.500 meter van de meerkamp.

"De meerkamp is echt een slijtageslag", aldus atletiekcommentator Stefan Verheij. "Die jongens staan van 10.00 tot 21.00 uur op de atletiekbaan, dus zij maken heel wat uurtjes. Er komt sowieso een nieuwe kampioen, want Ashton Eaton, de nummer één aller tijden, is gestopt."

Verheij: "Het is nog een open strijd, maar de Fransman Kévin Mayer lijkt het meest over te hebben voor het goud. Maar goed, het is en blijft de meerkamp. Met Eaton wist je altijd van te voren wie er ging winnen en nu weet je dat niet. Alles kan nog gebeuren."