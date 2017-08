Grote brand in loodsen op bedrijventerrein Alkmaar

Een grote brand heeft zeker drie loodsen in de as gelegd in Alkmaar. De loodsen staan op een bedrijventerrein aan de rand van de stad.

In de loodsen waren onder meer een garagebedrijf en een autospuiterij gevestigd. Getuigen hebben knallen gehoord, die mogelijk zijn veroorzaakt door ontploffende spullen in een van de loodsen.

Het vuur is nog niet onder controle, er wordt nog een vierde gebouw bedreigd. Een bedrijf in de buurt dat busreizen verzorgt, heeft zijn touringcars uit voorzorg weggehaald.

De brandweer heeft een NL-Alert uitgestuurd om omwonden te waarschuwen dat ze ramen en deuren dicht moeten doen. Er komt veel rook vrij bij de brand.