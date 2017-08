Bord met 'Wees dit schooljaar de held' bij wapens was grap

Een woordvoerder van Walmart zegt dat de Amerikaanse winkelketen slachtoffer is geworden van een grap. Het bord met 'wees dit schooljaar de held' bij een rek met wapens was niet echt.

Dat zou blijken uit intern onderzoek naar het incident. Eerder deze week ging een foto van het wapenrek het internet over. Op social media werd er verontwaardigd op gereageerd.

De woordvoerder zei toen in een eerste reactie dat het bord inmiddels verwijderd was, maar nam dat later terug, omdat niet zeker was dat het bord er überhaupt wel had gehangen.