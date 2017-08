Zwemmer verdronken voor de kust bij Monster

Een zwemmer is voor de kust van Monster om het leven gekomen. De Reddingsbrigade Monster haalde hem nog wel uit zee, maar kon hem niet meer redden.

Het gebeurde volgens Omroep West bij de Zandmotor, een kunstmatig schiereiland voor de kust van Monster. De reddingsbrigade kreeg een melding dat twee zwemmers in de problemen waren gekomen. Eén van de mannen kwam op eigen kracht uit zee, de andere werd door de brigade in kritieke toestand uit zee gehaald. Reanimatie mocht niet meer baten.

Volgens de reddingsbrigade is de zee de afgelopen dagen onbetrouwbaar. Het advies is om in bewaakt gebied te zwemmen en te letten op waarschuwingen.

Afgelopen zondag werden al dertien mensen door de Reddingsbrigade uit zee gehaald, nadat ze door harde wind en draaiende stroming in de problemen waren gekomen.