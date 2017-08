Formatievlog #19: over de olifantenklus en poepende meeuw

Het Formatievlog is terug van vakantie en weet exclusieve quotes te ontlokken van Gerrit Zalm. De informateur lacht op zijn Zalms om de vraag of de formatie begin oktober klaar is. Maar voegt daar serieus aan toe dat dit "als het effe kan wat eerder" het geval is.

Naar aanleiding van vragen over zijn stropdas - uit China - geeft informateur Zalm overigens toe dat het een "olifantenklus" is, een nieuw kabinet vormen.

Premier Rutte heeft het ook niet gemakkelijk. Hij wordt op de eerste onderhandeldag na de zomerstop ondergepoept door een meeuw. De vloggers proberen de vogel later op het Binnenhof nog ter verantwoording te roepen, maar hij loopt weg voor zijn verantwoordelijkheid.

Verder in Formatievlog #19: beelden van D66-leider Pechtold die opbiecht dat hij op vakantie alleen "heel makkelijke" boeken heeft gelezen, Vincent en Joost kopen een nieuw pak en PVV-voorman Wilders doet op een vakantiefoto denken aan de zanger Heino (wie?).