Live: FC Utrecht op voorsprong in Den Haag

'10 ADO Den Haag - FC Utrecht 0-1

Na amper een minuut bewees Immers al zijn waarde door het kopduel te winnen en daarmee Sheraldo Becker alleen voor FC Utrecht doelman David Jensen te zetten. De Deense doelman hield het hoofd koel en stopte de inzet.

FC Utrecht liet ADO even uitrazen en nam na een minuut of tien het heft in handen. Vooral Gyrano Kerk bleek met zijn snelheid een plaag voor de Haagse defensie, al werd hij ten onrechte teruggefloten wegens buitenspel.

Even later knalde Kerk de bal op de paal, waarop Cyriel Dessers als eerste reageerde om de openingstreffer aan te laten tekenen. De aanvaller deed dat wel vanuit buitenspelpositie.