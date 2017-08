Couveuse-afdeling MC Leeuwarden weer open na MRSA-bacterie

De couveuse-afdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) gaat maandag weer open. Ook de opnamestop op de kinderafdeling wordt opgeheven. Zo'n tien dagen geleden werd op de afdeling de MRSA-bacterie aangetroffen.

Toen bleken zes kinderen besmet. Daarvan zijn er inmiddels vier naar huis. Twee anderen, die de bacterie nog bij zich dragen, zijn in quarantaine geplaatst. Ze hebben volgens het ziekenhuis geen last van de bacterie.

Ziekenhuizen doen erg hun best om MRSA buiten de deur te houden. De kans dat mensen ziek worden van de bacterie is erg klein, maar als dat gebeurt kunnen de gevolgen groot zijn. De MRSA-bacterie is moeilijk te bestrijden met antibiotica. Daar zijn zwaardere middelen voor nodig. "Die zijn voor mensen in een ziekenhuis, die vaak erg ziek zijn, zeer onprettig", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

De opening van de couveuse-afdeling gebeurt in fasen, meldt Omrop Fryslân. Eerst worden zes van de zestien plaatsen vrijgegeven, zodat ziekenhuismedewerkers kunnen controleren of alles weer goed functioneert.