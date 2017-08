Ajax mist alleen Sinkgraven tegen Heracles

Ajax begint morgenavond met een vrijwel fitte selectie aan de eerste wedstrijd van het nieuwe eredivisieseizoen bij Heracles. Daley Sinkgraven kampt nog steeds met een knieblessure en staat ook de komende weken nog buitenspel, zo zei trainer Marcel Keizer op de persconferentie.

Het lijkt erop dat Keizer in Almelo zal vasthouden aan de basiself die ook in de voorronde van de Champions League tegen OGC Nice speelde. Op transfergebied was het tot nu toe relatief rustig in Amsterdam en Keizer hoopt dat dat zo blijft.

"Ik zal blij zijn als het 1 september is, maar dat geldt voor wel meer trainers in Nederland. We moeten afwachten wat er gaat gebeuren, maar voorlopig zijn we oké", aldus de Ajax-trainer.

Nieuwe spelers

Over de mogelijke nieuwe aanwinsten Mateo Barac (NK Osijek) en Luis Manuel Orejuela (Deportivo Cali) wilde Keizer niet veel kwijt. De overgang van de Kroatische verdediger zou eerst wel rond zijn geweest, maar zijn afgeketst na de medische keuring. "Ik ben geen arts en kan daar niets over zeggen. Het laatste dat ik heb gehoord is dat het niet doorgaat..."

De Colombiaanse rechterverdediger Orejuela is wel in Amsterdam, maar nog geen speler van Ajax, benadrukte Keizer. Hij ondergaat vandaag de medische keuring.

Een mogelijke verhuur van Vaclav Cerny en Mateo Cassierra is volgens Keizer niet aan de orde. "Cerny zit bij de selectie voor het duel met Heracles, dus dat betekent dat hij goed bezig is. Pas als er spelers bijkomen, kan de situatie anders worden."