Buxusrupsen veroorzaken overlast: 'het waren er echt veel'

Op meerdere plekken in het land hebben mensen de laatste weken last van buxusrupsen. De jonge rupsen laten een spoor van vernieling achter.

Onder meer in Houten klagen mensen over de beestjes. "Ik kwam terug van vakantie en dacht: mijn hemel, wat is er met mijn tuin gebeurd? Het waren er echt heel veel", zegt een gedupeerde tegen RTV Utrecht. De rupsen zijn groen met zwarte stipjes.

Restafval

De gemeente Houten adviseert om zwaar aangetaste planten uit te graven en bij de grond af te knippen. "We zagen dat mensen de planten in de groenbak deden. Dat is niet handig want dan kunnen de rupsen eruit kruipen", zegt een woordvoerder.

De gemeente roept gedupeerden op om aangetaste plantendelen en levende rupsen af te voeren in een afgesloten zak bij het restafval.

Eentonig

Volgens Roel Vonk van de Botanische Tuinen op De Uithof kan het minder eentonig inrichten van de tuin helpen de buxusmot te bestrijden.

"Als je zorgt voor een grotere diversiteit in je tuin met bomen en heesters krijg je vogels die gaan schuilen. En wanneer je een nestkastje ophangt, heb je kans op koolmezen. De jongen daarvan eten zo'n zeshonderd rupsen per dag. Dat is dus een natuurlijke bondgenoot om de rups snel te bestrijden."

Onder meer in Brabant en Zeeland hebben mensen ook last van de rupsen.