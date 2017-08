Kwakkelende Kerber kansloos uitgeschakeld in Toronto

Angelique Kerber is in de achtste finales van het WTA-toernooi in Toronto uitgeschakeld. De als derde geplaatste Duitse was kansloos tegen Sloane Stephens: 2-6, 2-6.

De Amerikaanse stond een jaar lang aan de kant met een voetblessure, is afgezakt naar de 934ste plaats van de wereldranglijst en maakte op Wimbledon haar rentree. Ze was Kerber al voor de derde keer in vier duels de baas. De Duitse kent een slecht jaar. Ze verloor 16 van de 41 partijen en won geen enkel toernooi.