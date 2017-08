Bennema hoopt dat Schippers 't weer flikt

"Voor het toernooi in Peking heb ik gezegd: laat maar zien wat je waard bent. We stonden er vrij los in. Als coach is het dan vooral duimen opsteken en zeggen dat het er goed uitziet. Je moet vooral niet te veel zeggen, vooral je mond houden."

Bennema zat in het publiek. "Voor de finale van de 200 meter had ik echt zenuwen. Je leeft mee, je zintuigen zijn een stuk scherper. Dafne is goed in ontspannen. In de warming-up was duidelijk wat er moest gebeuren. Ze was er klaar voor", kijkt Bennema terug op de bijzondere finale.