ADO nog niet klaar voor loodzware seizoensstart

In de Noor Bjørn Johnsen heeft ADO in ieder geval een opvolger gevonden van Havenaar. De twee zijn even lang (1,95 meter) en bij zijn debuut in het oefenduel tegen Excelsior (1-0) toonde de tweevoudig international aan het doel te kunnen vinden.

"Een echte spitsengoal", beaamt Groenendijk, die niet te veel wil vergelijken. "Hij is een echte afmaker, net als Havenaar. Maar Johnsen heeft ook tijd nodig om te wennen. Hij is pas een week bij ons."

Groenendijk hoopt nog op een terugkeer van Abdenasser El Khayati. Als huurling van Queens Park Rangers maakte El Khayati na de winterstop indruk met vijf goals. "Als QPR hem wil laten gaan, zitten wij op het vinkentouw."

UWV onderzoekt contract Kanon

En dan is er nog de situatie met Wilfried Kanon. "Kanon traint gewoon mee en wil heel graag spelen. Maar hij mag niet van het UWV", vertelt Groenendijk. "Zij hebben vragen gesteld bij zijn oude contract en dat staat nu een nieuwe verbintenis in de weg. Zo zijn de regels in Nederland. Daar moet je je bij neerleggen."