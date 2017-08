Zwaargewonde man gevonden in auto Breda

In Breda is gisteravond rond 23.00 uur een mishandelde man gevonden in een auto. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg meerdere meldingen binnen van buurtgenoten die klappen en geschreeuw hadden gehoord, meldt Omroep Brabant. Daarna vonden agenten het zwaargewonde slachtoffer in zijn auto. De ramen van de auto waren ingeslagen. De deuren en de achterklep stonden open.

Getuigen hebben twee mogelijke daders zien wegrijden. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd.