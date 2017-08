De sport van vrijdag bij de NOS

Op de WK atletiek mogen Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun aan de bak. De tienkampers werken vanaf 11.00 uur hun eerste onderdeel af: de 110 meter horden.

Niet alleen de meerkampers verschijnen op de baan. In de ochtendsessie strijden Sharona Bakker, Nadine Visser en Eefje Boons voor een plaats in de tweede ronde van de 100 meter horden. Ook tijdens de avondsessie komen veel Nederlanders in actie met als hoogtepunt de finale van de 200 meter met Dafne Schippers.

Alle wedstrijden kunnen live worden gevolgd via NOS.nl en NPO Sport. De avondsessie is ook via NPO 3 te zien.

Etappe 5

In de BinckBank Tour staat etappe 5 op het programma. De rit over 165 kilometer in en rond Sittard-Geleen is doorspekt met hellingen. De koers is vanaf 15.00 uur live te zien via NOS.nl, NPO Sport en NPO 1.