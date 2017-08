Bloedige vechtpartij in gevangenis Mexico

Bij een massale vechtpartij in een gevangenis in Noordoost-Mexico zijn zeker negen gedetineerden omgekomen. Volgens de regionale autoriteiten gingen twee rivaliserende groepen gevangenen elkaar te lijf met messen, stokken en stenen. Elf gevangenen raakten gewond.

Het gevecht brak uit een gevangenis in de stad Reynosa, aan de grens met Texas. Dat gebeurde tijdens de bezoekuren. De politie bracht tientallen bezoekers in veiligheid en kreeg de situatie onder controle door waarschuwingsschoten te lossen.

In Mexicaanse gevangenissen zijn vaker dergelijke incidenten. De feitelijke macht is er vaak in handen van leden van drugsbendes. In de staat Tamaulipas, waar Reynosa ligt, verkeren verschillende afsplitsingen van het beruchte Golf-drugskartel op voet van oorlog met elkaar.