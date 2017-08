Moederbedrijf Snapchat lijdt fors verlies

Snap, het moederbedrijf van de populaire app Snapchat, heeft in het tweede kwartaal een fors verlies geleden. Het verlies kwam uit op 443 miljoen dollar. Het resultaat is slechter dan verwacht en ook veel slechter dan een jaar eerder, toen er 116 miljoen dollar verlies werd geleden.

Het aantal actieve gebruikers van de foto- en video-app nam weliswaar met 7,3 miljoen toe tot 173 miljoen, maar ook dat viel analisten tegen. De groei van het aantal gebruikers is al bijna een jaar aan het afvlakken.

Het bedrijf heeft moeite met de concurrentie van Instagram en Facebook, die na het oorspronkelijke succes van Snapchat soortgelijke apps hebben ontwikkeld. De bedrijven strijden om dezelfde doelgroep van jongeren.

Koersval

Snap ging in maart met veel tromgeroffel naar de beurs in New York, maar dat is voorlopig geen onverdeeld succes. De koers dook al snel onder de introductiekoers van 17 dollar. Gisteravond, na de bekendmaking van de kwartaalcijfers, leverde het aandeel 14 procent in. Het staat nu op 11,90 dollar.