Haase stunt in Montreal en stuurt Dimitrov naar huis

Robin Haase heeft in de derde ronde van het masterstoernooi van Montreal Grigor Dimitrov naar huis gestuurd. Hij liet tegen de mondiale nummer 11 drie sets zeer behoorlijk tennis zien en zag dat beloond worden met een 7-6 (3), 4-6, 6-1 zege.

In de eerste set was Haase de betere speler en na twaalf games zonder break domineerde hij de tiebreak. Dimitrov plaatste in de tweede set twee breaks; op beide breakpoints sloeg Haase een dubbele fout.

Na het verlies van de tweede set toonde Haase zich niet aangeslagen en zijn niveau ging omhoog; goed serveerwerk wisselde hij af met fraaie passingen. Met een lovegame maakte hij het af.

Monte Carlo 2012

Voor Haase is het de eerste keer sinds Monte Carlo in 2012 (verlies tegen Novak Djokovic) dat hij de laatste acht bereikt op een masterstoernooi. Voor een plek in de halve finales neemt de nummer 52 van de wereld het op tegen de Argentijn Diego Schwartzman.

Haase doet pas voor de tweede keer mee aan het masterstoernooi in Canada: in 2007 wist hij zich te kwalificeren en versloeg hij Tomas Berdych in de eerste ronde.