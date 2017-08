Lange rijen en betaalproblemen door grote pinstoring

Volgens Betaalvereniging Nederland, de organisatie die het betalingsverkeer continu in de gaten houdt, is zo'n storing zeldzaam. Hoewel er geen sprake was van een landelijke storing, waren er wel problemen verspreid door heel het land.

"In een van de landelijke knooppunten is korte tijd een storing geweest", zegt een woordvoerder. "Dat betekent dat niet alle automaten daar last van hebben, maar dat het probleem zich wel voordoet op verschillende plekken in het hele land."