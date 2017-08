Beste speerwerpprestatie ooit voor Vetter in WK-kwalificatie

De Duitse speerwerper Johannes Vetter heeft met overmacht de finale bereikt op de WK atletiek in Londen. Daarbij pakte hij ook een record.

Met zijn 91,20 meter wierp hij het verst ooit in een kwalificatiewedstrijd op een WK. "Ik geef altijd alles, ik kan niet gooien op 80 of 90 procent. Daarom wierp ik verder dan 90 meter", vertelde hij achteraf.

Dat Vetter in grootse vorm is, liet hij vorige maand al zien toen hij in Luzern kwam tot een afstand van 94,44 meter. Alleen Jan Zelezny gooide ooit verder.

Het wereldrecord van de Tsjech staat al sinds 1996 op 98,48 meter.