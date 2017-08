Taylor Swift getuigt tegen 'billenknijpende' dj

Gisteren stond de moeder van Taylor Swift al voor de rechter. Volgens Andrea Taylor kon haar dochter er niet bij dat de dj het had gedaan. De zangeres bedankte Mueller na de foto zelfs nog beleefd.

"Ze vertelde me huilend het verhaal. Als ouder vroeg ik me op dat moment af waarom ik haar heb geleerd altijd beleefd te blijven." De moeder is na het incident bewust niet naar de politie gegaan omdat ze niet wilde dat het haar leven zou beheersen. "Ik wilde niet dat ze er in elk interview over zou moeten praten."