Hassan, Krumins en Verstegen verder, Douma struikelt op WK

Ook voor Hassan gaf haar optreden in de series een goed gevoel. "Ik was best wel bang en zenuwachtig voor de race, want ik heb niet zo veel ervaring op deze afstand", vertelde Hassan. "Gelukkig ging het uiteindelijk best wel makkelijk. Het voelde goed tijdens het lopen."

Hassan blikte ook nog even terug op haar teleurstellende finale op de 1.500 meter. "Dat was echt heel zwaar. Dat gevoel heb ik nooit gehad. Ik was in een hele goede vorm, maar ik heb een medaille verloren. Dat zal ik nooit vergeten."