Formatiedag 148: weer terug op het Binnenhof

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waren vandaag weer terug op het Binnenhof. Gisteren spraken ze nog in het Johan de Witthuis, vandaag stond de onderhandelingstafel weer in de Stadhouderskamer in het gebouw van de Tweede Kamer.

De deelnemers waren niet spraakzaam. In de middag vertrok VVD-leider Rutte naar Litouwen, voor een bezoek aan de Nederlandse militairen daar. Gedurende de dag werd duidelijk dat volgende week vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers aanschuiven.

Sociale partners

Waarschijnlijk komen Hans de Boer (VNO-NCW) en Han Busker (FNV) komende woensdag langs. Ze kunnen zich dan met de partijen buigen over onderwerpen als de pensioenen, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de positie van zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers).

Het is niet ongebruikelijk dat de sociale partners aanschuiven bij kabinetsonderhandelingen. Maar dat is volgende week. Morgen gaan de gesprekken al weer verder, opnieuw in de Stadhouderskamer.