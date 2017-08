Rechter geeft AkzoNobel gelijk, geen vergadering over ontslag topman

De activistische aandeelhouder Elliott heeft het kort geding tegen AkzoNobel verloren. De verfreus hoeft geen buitengewone aandeelhoudersvergadering uit te roepen, waarin gestemd zou moeten worden over het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans. Het is te vroeg voor zo'n vergadering, vindt de rechter.

Elliott en een andere aandeelhouder, York Capital,vinden dat Burgmans de overnamepogingen van AkzoNobel door het Amerikaanse PPG frustreerde en daarmee de belangen van de aandeelhouders heeft geschaad.

Tegemoet komen

De rechter wijst in de uitspraak op het feit dat AkzoNobel kort voor het kort geding al een buitengewone aandeelhoudersvergadering heeft uitgeschreven voor 8 september waarin ook verantwoording afgelegd zal worden over de afwijzing van het bod van PPG. Een stemming over Burgmans staat niet op de agenda.

Met die aandeelhoudersvergadering volgende maand komt AkzoNobel tegemoet aan de belangen van de aandeelhouders, vindt de rechter. Die vergadering dient eerst afgewacht te worden vooraleer een andere vergadering wordt uitgeschreven over het ontslag van Burgmans. Daarmee zou teveel op de zaken vooruit gelopen worden.