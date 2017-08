Verdachte opgepakt voor duwen van vrouw voor bus in Londen

Een kwartier later liep de man opnieuw de brug over, nu in de tegenoverstelde richting. Het slachtoffer, dat nog op de brug was, probeerde hem aan te spreken, maar de man negeerde haar en rende door.

Maandenlang was onduidelijk wie de hardloper is. De politie gaf dinsdag beelden vrij in een poging zijn identiteit te achterhalen. Er zijn veel reacties binnengekomen, meldt de politie nu.

De verdachte van 41 werd vanochtend aangehouden in de wijk Chelsea. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel.