Man rijdt bijna 100 km te hard: rijbewijs kwijt

Een 55-jarige automobilist uit Tilburg is gisteravond zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij bijna 100 kilometer per uur te snel door zijn woonplaats reed.

De man reed omstreeks 19.55 uur met een snelheid van 176 kilometer per uur over de Burgemeester Letschertweg in Tilburg, waar 80 is toegestaan. De politie hield op dat moment een snelheidscontrole met een lasergun. Agenten namen het rijbewijs van de automobilist direct in.

Ook kreeg de man een boete. De hoogte daarvan, en de tijd dat hij niet achter het stuur mag zitten, worden later bepaald door de officier van justitie.