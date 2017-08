Russisch verkenningsvliegtuig vliegt over Washington

Je zou denken dat wanneer een Russisch vliegtuig boven het Pentagon, het Capitool en het hoofdkantoor van de CIA zou vliegen er een diplomatieke rel zou uitbreken. Maar een verkenningsvlucht die de Russen gisteren uitvoerden in het luchtruim boven Washington leidt nauwelijks tot gedoe, omdat het met toestemming is gebeurd. Daar schrijft CNN over.

De VS, Rusland en andere landen hebben in 2002 een verdrag afgesloten waardoor ze het recht hebben om verkenningsvluchten uit te voeren boven elkaars grondgebied. Het verdrag is door 34 landen ondertekend.

Begrip

Het toestel, een Toepolev Tu-154 van de Russische luchtmacht, vloog gistermiddag op een hoogte van ongeveer een kilometer boven Washington. Ook vloog het boven het militaire vliegveld Andrews Air Force Base in de staat Maryland waar het presidentieel toestel Air Force One staat en over de vaste golfbaan van president Trump .

Sinds het 'Open Skies'-verdrag in 2002 werd gesloten zijn er zo'n 1200 vluchten uitgevoerd boven de VS.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat het verdrag het onderlinge begrip moet bevorderen tussen landen. Een land mag foto's maken en signalen opvangen. Een voorwaarde is wel dat van tevoren toestemming wordt gevraagd.