Op weg naar een beter leven, via ... Jemen

Jemen is niet de meest logische plek om naartoe te reizen op weg naar een beter leven, maar volgens correspondent Koert Lindijer is het voor vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika al vele jaren een belangrijke route. Gisteren werden meer dan honderd migranten door een mensensmokkelaar voor de kust van het land overboord gezet, waarna tientallen van hen verdronken.

"Al sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Somalië in 1991 vertrekken mensen massaal naar Jemen", zegt Lindijer. "Velen gaan er ook weer weg, op weg naar rijkere Golfstaten." Dit jaar zijn naar schatting al 55.000 mensen vanuit de Hoorn van Afrika naar Jemen gereisd.

In Jemen woedt al meer dan twee jaar een burgeroorlog. Bovendien is er een enorme cholera-uitbraak, die veel slachtoffers eist. De Verenigde Naties zeiden eerder al dat Jemen dicht bij totale ineenstorting is.

Schoolklas

De boot waar gisteren de migranten van boord werden gezet, was afgeladen met ongeveer 150 mensen uit Somalië en Ethiopië. De meeste opvarenden waren tussen de 16 en 18 jaar oud. "Zeg maar een schoolklas", zegt Lindijer. Wat er is gebeurd, is door de Verenigde Naties opgetekend uit de mond van overlevenden.

Vermoedelijk heeft de mensensmokkelaar autoriteiten gezien voor de kust van Jemen. Dat kunnen zowel kustwachten van Jemen zijn als van Saudi-Arabië. Eerder dit jaar werd er ook een boot met migranten beschoten, met tientallen doden tot gevolg. Die migranten waren Somaliërs die juist weer uit Jemen probeerden te ontkomen.