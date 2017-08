Jorge Zorreguieta wordt vandaag begraven

De vader van koningin Máxima zal vandaag worden begraven. Jorge Zorreguieta overleed dinsdag en in Argentinië is het gebruikelijk dat de begrafenis zo snel mogelijk volgt.

De begrafenis vindt plaats in besloten kring. Máxima, koning Willem-Alexander en hun drie kinderen zijn erbij, maar van het Nederlandse kabinet is niemand aanwezig. De familie Zorreguieta heeft twee plekken op een begraafplaats in Pilar, een voorstad van Buenos Aires. Vermoedelijk wordt hij daar begraven.

Zorreguieta was al jaren ernstig ziek, hij leed aan lymfeklierkanker. Dit voorjaar was hij voor zover bekend voor het laatst in Nederland, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Willem-Alexander. De koningin vloog dit weekend naar Argentinië om haar vader te bezoeken.