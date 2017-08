Drugsopslag gevonden pal achter politiebureau in Boxtel

Bij een inval in een pand in Boxtel heeft de politie grote hoeveelheden drugs gevonden. Drie mensen zijn gearresteerd. Opvallend detail: het pand ligt vlak achter een politiebureau in Boxtel.

De verdachten zouden systematisch postpakketten met drugs hebben gestuurd naar klanten in het buitenland. In het bedrijfspand vond de politie naast verschillende soorten drugs in pil- en poedervorm, ook allerlei grondstoffen voor drugs. Een gespecialiseerd bedrijf voert de stoffen af. Ook zijn twee auto's in beslag genomen.

De verdachten, twee mannen en een vrouw, zitten vast in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Buren van het drugspand vertellen aan Omroep Brabant dat ze nooit iets verdachts hebben gezien of gehoord.