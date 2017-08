Noor Warholm stunt met WK-goud 400 meter horden

Karsten Warholm is verrassend wereldkampioen geworden op de 400 meter horden. In Londen versloeg de Noorse atleet in een sensationele finale de Amerikaanse topfavoriet Kerron Clement. Warholm finishte in 48,35.

Clement, de regerend olympisch kampioen, moest genoegen nemen met brons (48,52) achter de Turk Yasmaní Copello (48,49).

Van meerkamp naar horden

In Londen liep de 21-jarige Warholm de perfecte race, waar tweevoudig olympisch en drievoudig wereldkampioen Clement na een slechte start in de achtervolging moest.

Tot twee jaar geleden was de Noor een meerkamper. Dit seizoen had hij zich al laten zien met Diamond League-zeges in Oslo (waar Copello tweede werd en Clement laatste) en Stockholm (waar Copello derde werd en Clement ontbrak).