Studenten UvA krijgen waarschijnlijk college in tent op ponton

Studenten van de Universiteit van Amsterdam krijgen door een bouwvertraging de eerste weken van komend studiejaar waarschijnlijk college in een grote tent op een ponton op een gracht op het Roeterseiland. De tent wordt tijdens de introductieweek gebruikt voor een barbecue en daarna omgebouwd tot een collegezaal waar zo'n 450 studenten in passen.

Vooral studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid zullen waarschijnlijk onderwijs volgen in de tent. Het was de bedoeling dat de studenten van die faculteit na de zomer zouden verhuizen naar de nieuwe campus op het Roeterseiland, gebouw A, maar de bouw heeft een paar weken vertraging opgelopen.

Een woordvoerder van de universiteit zegt dat het nog niet helemaal zeker is dat de tent ook echt gebruikt gaat worden, maar er wordt wel van uitgegaan.

Reistijd

Door college te geven in de tent, hoopt de universiteit te voorkomen dat studenten ver moeten reizen tussen colleges en de bibliotheek. In de tent is elektriciteit, verwarming en airconditioning.

Volgens de universiteit komt de collegetent er niet vanwege een te veel aan aanmeldingen, zoals in sommige media wordt gesuggereerd. Het aantal aanmeldingen is wel hard gegroeid, maar dat is volgens de woordvoerder niet de reden dat de tent wordt neergezet.

De Centrale Studentenraad van de UvA is boos over de komst van de tent. "We hebben altijd gezegd dat het onrealistisch is om gebouw A van het Roeterseilandcomplex per 1 september in gebruik te nemen. 1 januari was een veel logischer keus geweest", citeert universiteitsweekblad Folia voorzitter Rutten van de raad.