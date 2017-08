Storing bij internetbankieren ABN Amro verholpen

ABN Amro had gisteravond en vanochtend last van een storing. Daardoor konden klanten niet internetbankieren via de website of smartphone. De storing was aan het begin van de middag verholpen.

De applicaties werkten niet meer sinds gisteravond 23.30 uur, meldt Allestoringen.nl. Op de website is te zien dat vanochtend de meeste meldingen binnenkwamen.

Ruim 3 miljoen mensen maken met regelmaat gebruik van internetbankieren bij ABN Amro. Volgens de bank was pinnen wel mogelijk.

Winst

ABN Amro presenteerde vanochtend de halfjaarcijfers. De bank boekte bijna een miljard euro winst, mede dankzij de groei van de economie.