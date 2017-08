Braamhaar stopt na 20 jaar als scheidsrechter

Na meer dan 500 wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal komt er een einde aan de carrière van Eric Braamhaar. Al lange tijd heeft hij last van een hardnekkige knieblessure. "Als trainingen steeds moeilijker gaan, je de intensiteit niet meer kunt opbrengen en de explosiviteit minder wordt, moet je een keer de knoop doorhakken", aldus Braamhaar.

In 1983 begon Braamhaar als scheidsrechter op de amateurvelden om daarna uit tot te groeien tot een vaste waarde op de Nederlandse en internationale velden.

Hoogtepunten

Tweemaal had hij de leiding over de bekerfinale, in 2005 en 2010. Ook was de 50-jarige Braamhaar van 2001 tot 2011 FIFA-scheidsrechter. De Gulf Cup in 2009 in Oman was voor hem een van de hoogtepunten: "Vooral omdat ik de finale floot tussen het gastland en Saoedi-Arabië."

"Maar ook de wedstrijd in Camp Nou tussen Barcelona en Glasgow Rangers, met 92.000 mensen op de tribune, is natuurlijk een moment dat altijd op je netvlies zal blijven staan", zegt Braamhaar op de website van de KNVB.