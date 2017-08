De onderhandelaars praten over pensioenen en Groningse gaswinning

De politieke leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zitten uitgerust van vakantie weer met elkaar om de onderhandelingstafel.

Rutte, Buma, Pechtold en Segers zeiden baat te hebben gehad van de zomerstop van drie weken. "We gaan nu met volle moed weer verder", aldus ChristenUnie-leider Segers bij binnenkomst in het Johan de Witthuis.

De onderhandelaars praten vanochtend onder leiding van VVD-informateur Zalm over de pensioenen en vanmiddag over de Groningse gaswinning met kopstukken uit de gassector. Die moeten helderheid geven over hoeveel gas op een veilige manier uit de grond kan worden gehaald, zonder schade te veroorzaken.

Geen contact

Rutte, Buma, Pechtold en Segers zeiden dat ze de vakantie goed hadden gebruikt om bij te komen. Er was, op wat sms'jes na, geen contact met elkaar geweest, zei CDA-leider Buma. Vanochtend troffen ze elkaar weer voor het eerst aan de formatietafel.