Haagse vrijwilligers op straat na conflict met landelijke ANBO

De landelijke ANBO heeft vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen in Den Haag per direct het pand van de ouderenorganisatie uitgezet. De ANBO zegt niet anders te kunnen nu een aantal vrijwilligers zich heeft afgesplitst en verder wil gaan als Senioren Collectief Haaglanden.

"Vorige maand viel er een brief op de deurmat waarin zaken over onvrede over de samenwerking stonden", vertelt Renée de Vries, woordvoerder van de ANBO tegen Omroep West.

Volgens De Vries heeft de ANBO de ontevreden leden direct daarna uitgenodigd voor een gesprek. "Dan is het heel erg naar en triest om erachter te komen dat, terwijl die brief naar ons gestuurd werd en wij in de veronderstelling waren dat het nog goed kon komen, er achter onze rug om een vereniging werd opgericht."

Rug tegen de muur

Vervolgens zouden de vrijwilligers ook ANBO-leden hebben benaderd voor het nieuwe seniorencollectief. "Dan word je een beetje met je rug tegen de muur gezet en min of meer gedwongen om te doen wat we gisteren hebben gedaan", zegt De Vries.

Jan Driessen, één van de vrijwilligers achter het seniorencollectief, begrijpt dat ze het pand zijn uitgezet. Toch voelt hij zich overvallen door de wijze waarop dat is gebeurd. Volgens Driessen belden er maandag mensen aan bij het pand die toegang eisten. "Ze stonden meteen met hun voet tussen de deur. Ze zeiden: we gaan het pand sluiten, vakantiesluiting, en we willen eigenlijk dat jullie nu vertrekken."

Het is niet de eerste keer dat er tumult is bij de ouderenbond ANBO. In 2015 blokkeerde de bond alle rekeningen van lokale afdelingen omdat een aantal vrijwilligers fraude zou hebben gepleegd.