IAAF: Makwala wel degelijk getest

Volgens de internationale atletiekunie IAAF is Isaac Makwala wel degelijk volgens de te volgen procedures geweerd van deelname aan de finale van de 400 meter bij de WK atletiek.

De medaillekandidaat uit Botswana had in zijn hotel in Londen een virus opgelopen en werd daarom uit angst voor besmettingsgevaar uit het stadion geweerd. Volgens Makwala ten onrechte. "Het lijkt wel een bewuste actie om mij uit te schakelen", zei hij tegen de BBC.

'Wel getest'

Maar zijn verweer dat hij helemaal niet medisch getest is klopt niet, stelt de IAAF. "Het besluit om Makwala van de startlijst te schrappen is genomen op basis van een medische controle, afgenomen op maandag", aldus de unie in een verklaring.

Volgens de IAAF heeft het daarop direct verschillende leden van de staf van Botswana, waaronder de dokter, laten weten dat de atleet 48 uur in quarantaine moest worden gehouden tot woensdagmiddag 14.00 uur.

"We vinden het heel vervelend dat het harde trainen en het talent van Makwala niet tot uiting konden komen in de 400 meter-finale, maar we moeten rekening houden met de gezondheid van alle atleten", sluit de IAAF af.